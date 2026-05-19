Глава Карелии Парфенчиков отметил возможность создания арт-объекта на месте съемок фильма «Любовь и голуби»

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о планах создать в Медвежьегорске знаковый объект, который будет символизировать любовь и прощение. Об этом сообщил Life.ru .

По его словам, этот объект будет отсылать к героям фильма «Любовь и голуби» — Надежде и Василию.

«У Медвежьегорска большой туристический потенциал. Мы сейчас думаем о том, чтобы там появился знаковый объект, символизирующий любовь и прощение», — отметил губернатор.

Он также указал на планы по разработке новых экскурсионных маршрутов, которые будут включать рассказ о фильме и истории города.