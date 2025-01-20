Глава АВК Воронков: российских фильмов сейчас недостаточно

Российских фильмов в настоящий момент недостаточно, однако 2025–2026 годы станут переломными в этом вопросе. Такое мнение выразил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в беседе с ИА НСН .

По его словам, за два года кинопроизводители не сумели восполнить образовавшийся дефицит.

«С другой стороны, это и понятно, потому что процесс производства хорошего фильма занимает 2-2,5 года. И мы понимаем, что, наверное, как раз в 2025–2026 годы могут стать какими-то переходными», — заявил эксперт.

Если удастся наладить систему, при которой значимые российские проекты будут выходить не только на Новый год, тема теневого и альтернативного проката естественным образом исчезнет, добавил Воронков.