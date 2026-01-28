Глава «АСТ-Азбука» Горская рассказала, что издатели отмечают спрос на переосмысление фольклора
Российские издатели наблюдают всплеск интереса читателей к уникальным проектам, связанным с русским фольклором и культурой. Генеральный директор издательского дома «АСТ-Азбука» Татьяна Горская рассказала ИА НСН, что особое внимание уделяется переосмыслению народных сказок и легенд.
Популярностью пользуются сборники вроде «Страшные русские сказки», успевшие выйти шестью тиражами. Дети и подростки все чаще выбирают издания с интерактивными элементами — QR-кодами, 3D-графикой и дополненной реальностью.
Горская подчеркнула, что несмотря на активное развитие цифровых платформ, бумага сохраняет лидерство на книжном рынке, занимая почти 90%. Вместе с тем, тренд последних лет — создание гибридных изданий, сочетающих традиционные страницы с технологическими новшествами.
Рост востребованности наблюдается и в сегменте комиксов, а электронные и аудиокниги выступают важными источниками привлечения аудитории к литературе, заключила эксперт.