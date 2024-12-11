Герои «Дедморозовки» устроили переполох на «Острове мечты»

Все, кто был в парке «Остров мечты» 5 декабря, неожиданно оказались вовлеченными в новогодний флешмоб. В разных местах парка появились сказочные герои — Кощей, Баба Яга, Три богатыря и Соловей-разбойник. С какой целью герои русских сказок появились на променаде Острова Мечты, выяснилось через несколько минут.

Оказывается, герои искали дорогу в Концертный зал «Москва». Они бродили по всей территории парка: катались на карусели, знакомились и фотографировались с восхищёнными детьми, богатыри даже носили малышей на своих могучих плечах. Поблагодарив новых друзей за сопровождение до концертного зала, сказочные герои пригласили всех на новогоднее шоу «Дедморозовка. Новые приключения», которые пройдут с 21 декабря до 6 января. По секрету они рассказали, что к Земле приближаются инопланетные злодеи, и Дед Мороз созвал всех самых сильных супергероев русских сказок, чтобы противостоять им и спасти нашу планету.