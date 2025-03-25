Генеральный директор Музея Победы Школьник: у россиян выросла потребность в патриотике

В связи с приближающимся 80-летием Победы в Великой Отечественной войне генеральный директор Музея Победы Александр Школьник дал большое интервью « ФедералПресс ». В ходе беседы он обсудил интерес туристов к учреждениям культуры.

По его словам, популярность музеев постоянно растет, особенно востребованной стала патриотическая тематика.

«Если еще лет пять назад темы войны и сохранения памяти воспринимались исключительно как часть истории, пусть и очень важная, то сегодня все это приобрело актуальное, живое звучание», — заявил эксперт.

Школьник также отметил, что россияне стали испытывать большую потребность в патриотике. Они стремятся углубленно изучать героические страницы истории своей страны, что находит отражение в статистике посещений музея, добавил гендир.