Гендиректор «Царицына» Фокина заявила, что рейды по музею приносят ей удовольствие

Площадь музея увеличилась за счет присоединения Бирюлевского дендропарка. Фокина по утрам объезжает территорию, общаясь с посетителями и проверяя порядок. Глава «Царицына» призналась, что такие рейды не вызывают утомления.

«Наоборот, доставляют удовольствие. Я люблю водить машину. В теплое время года езжу по парку на электромобиле — им легко управлять», — отметила Фокина.

Ситуации с выбросом мусора в запрещенных местах она назвала крайне редкими, указав на аккуратность посетителей. На разного рода жалобы касательно состояния парка поступает незамедлительная реакция служб, добавила гендир.