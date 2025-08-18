Гендиректор «Царицына» Фокина заявила, что рейды по музею приносят ей удовольствие
Музей-заповедник «Царицыно» отметил 250-летие. Генеральный директор Елизавета Фокина рассказала о жизни учреждения, передала «Вечерняя Москва».
Площадь музея увеличилась за счет присоединения Бирюлевского дендропарка. Фокина по утрам объезжает территорию, общаясь с посетителями и проверяя порядок. Глава «Царицына» призналась, что такие рейды не вызывают утомления.
«Наоборот, доставляют удовольствие. Я люблю водить машину. В теплое время года езжу по парку на электромобиле — им легко управлять», — отметила Фокина.
Ситуации с выбросом мусора в запрещенных местах она назвала крайне редкими, указав на аккуратность посетителей. На разного рода жалобы касательно состояния парка поступает незамедлительная реакция служб, добавила гендир.