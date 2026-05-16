Гендиректор ОТР Игнатенко отметил значимый вклад Молчанова в развитие российской журналистики

Генеральный директор ОТР Виталий Игнатенко подчеркнул значительный вклад телеведущего и автора программы «До и после полуночи» Владимира Молчанова в развитие российской журналистики. Об этом сообщил RT .

Игнатенко заявил, что Молчанов, начавший свою карьеру еще во времена Советского Союза, стал настоящим новатором в этой сфере. Он принес свежие идеи и новое видение событий, подчеркнув важность уважительного отношения к жизни и ее событиям.

Гендиректор ОТР отметил, что, хотя Молчанов наиболее известен благодаря своей программе, его наследие включает также книги о страшных сторонах фашизма и о тех, кто противостоял ему.