Гендиректор МТС Live Зорихин отметил, что обилия новых мюзиклов «от звезд» в 2026 году не будет

В России наблюдается интерес к мюзиклам-байопикам, фольклорным и сказочным сюжетам. Баста представил «Любовь без памяти», Сергей Жуков — «Ты у меня одна», а москвичи увидели «Вальс-бостон»‎ по хитам Александра Розенбаума. Однако генеральный директор МТС Live Дмитрий Зорихин считает, что в 2026 году такого обилия новых мюзиклов «от звезд» не будет. Об этом написало ИА НСН .

Он пояснил: «Мюзиклы стали важным веянием в индустрии, что мы видим по растущему спросу, но я не думаю, что появится столько же флагманских тайтлов как в 2025 году. В этом жанре высокий порог входа — сценарии, качество продакшена, определенные стандарты и логика постановки».

Калантаров обратил внимание на джукбокс-мюзиклы, такие как «Mamma Mia!» по песням группы АВВА. Он отметил, что известные люди из шоу-бизнеса пробуют свои силы в создании мюзиклов, используя готовые произведения и превращая их в единую историю.