Гендиректор «Эксмо» Капьев назвал Маршака, Барто и Ульеву самыми популярными авторами книг для детей

Союз писателей России заявил о том, что 60% детских книг якобы приводят к формированию негативных установок в сознании детей. Однако вряд ли в стране смогут запретить таких популярных авторов, как Агния Барто, Самуил Маршак и Елена Ульева, заявил генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев в разговоре с «Национальной службой новостей» .

«Странно делать выводы на основании менее 1% книг, которые коллеги посмотрели. Знаю, что Российский книжный союз запрашивал исследование, но им никто ничего не предоставлял», —отметил он.

По мнению Капьева, объективно изучать детские книги могут только психологи. Исследование, которое попало в Государственную думу, проводил детский автор, который выпустил свою последнюю книгу достаточно давно, притом она вышла в электронном виде.