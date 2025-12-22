Гендир «Арт-платформы» Бикбаев заявил, что не каждый гостеатр может похвастаться востребованностью
Художественный руководитель «Покровка.Театр», генеральный директор и продюсер театрального пространства «Арт-платформа» Дмитрий Бикбаев высказался касательно конкурентоспособности частного и государственного секторов театрального искусства. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам эксперта, частные театры вынуждены бороться за зрителей, поскольку низкие продажи билетов грозят закрытием учреждений. Это стимулирует применение активных маркетинговых методов и привлекает новых клиентов.
«Если государственные театры имеют подушку безопасности в виде средств, которые им выделяются на осуществление госзадания, операционной деятельности, то не все эти театры в достаточной степени промотивированы, чтобы быть на виду, создавать яркие интересные постановки», — отметил специалист.
Он обратил внимание, что далеко не все государственные театры пользуются популярностью у зрителей, и такая ситуация вряд ли принесет положительные последствия.