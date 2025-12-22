Гендир «Арт-платформы» Бикбаев заявил, что не каждый гостеатр может похвастаться востребованностью

Художественный руководитель «Покровка.Театр», генеральный директор и продюсер театрального пространства «Арт-платформа» Дмитрий Бикбаев высказался касательно конкурентоспособности частного и государственного секторов театрального искусства. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам эксперта, частные театры вынуждены бороться за зрителей, поскольку низкие продажи билетов грозят закрытием учреждений. Это стимулирует применение активных маркетинговых методов и привлекает новых клиентов.

«Если государственные театры имеют подушку безопасности в виде средств, которые им выделяются на осуществление госзадания, операционной деятельности, то не все эти театры в достаточной степени промотивированы, чтобы быть на виду, создавать яркие интересные постановки», — отметил специалист.

Он обратил внимание, что далеко не все государственные театры пользуются популярностью у зрителей, и такая ситуация вряд ли принесет положительные последствия.