Gazeta.SPb: осенний фестиваль фонтанов в Петергофе приурочат к 225-летию Пушкина
Осенний фестиваль фонтанов в Петергофе посветят 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина. Об этом сообщила Gazeta.SPb.
Само мероприятие пройдет 20 и 21 сентября. Однако сезон фонтанов завершится только в середине октября. Затем все комплексы отправят на зимовку.
На время фестиваля Петергоф превратят в площадку, посвященную сказкам писателя. В Нижнем парке можно будет увидеть арт-объекты, световые шоу и видеопроекции.
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