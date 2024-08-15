Gazeta.SPb: осенний фестиваль фонтанов в Петергофе приурочат к 225-летию Пушкина

Осенний фестиваль фонтанов в Петергофе посветят 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина. Об этом сообщила Gazeta.SPb .

Само мероприятие пройдет 20 и 21 сентября. Однако сезон фонтанов завершится только в середине октября. Затем все комплексы отправят на зимовку.

На время фестиваля Петергоф превратят в площадку, посвященную сказкам писателя. В Нижнем парке можно будет увидеть арт-объекты, световые шоу и видеопроекции.