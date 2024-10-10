GazetaSPb: Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» стал самым популярным по программе «Серебряный возраст»

В Петербурге Комитет по культуре озвучил названия самым популярных музеев в рамках программы «Серебряный возраст» за сентябрь. Об этом написала GazetaSPb.
Так, на первом месте в списке оказался музейный комплекс «Государственный музей-памятник „Исаакиевский собор“. Далее идут Государственный музей истории Санкт — Петербурга, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Государственный музей театрального и музыкального искусства.
Издание напомнило, что программа «Серебряный возраст» дает возможность женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет оформить пластиковую карту, действующую на основе Единой карты петербуржца. Приобрести билет в музей по этой карте можно всего за один рубль.
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