Главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов встретился с китайским дипломатом Чжоу Ханьмином, членом ВСНП КНР, чтобы обсудить возможности совместной работы в сфере кинематографии. Ранее Владимир Путин высказывался о важности развития совместных проектов с Китаем в этой отрасли.

Стороны обсудили создание новых фильмов, подчеркнув важность культурных обменов и потенциал разрушения американской гегемонии в мировом кинематографе. Особенное внимание уделено перспективе экранизаций русских классических произведений, таких как «Война и мир» Льва Толстого и «Тихий Дон» Михаила Шолохова.

Чжоу Ханьмин выразил уверенность в способности китайской молодежи создать конкурентоспособные проекты совместно с российскими коллегами, отметив рост популярности короткометражных форматов в современном обществе.