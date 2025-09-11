ГАТИ сообщила о проведении реставрации 1-го Министерского дома в Петербурге

Историческое здание «1-й Министерский дом», расположенное в Петергофе на берегу Ольгина пруда напротив дворца Коттедж, будет отреставрировано. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на пресс-службу ГАТИ.

Ордер на проведение соответствующих работ уже выдано городским управлением по государственной охране памятников. Завершить реставрационные мероприятия планируется к апрелю 2026 года.

Здание, построенное в 1826 году, изначально служило резиденцией для высокопоставленных министров и сановников, прибывавших ко двору императора Николая I. В советский период здесь размещалось детское медицинское учреждение.