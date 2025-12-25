ГАТИ разрешила реставрацию исторического здания Александро-Невской лавры в Петербурге

ГАТИ выдала разрешение на проведение реставрационных работ в Настоятельском келейном корпусе и домовой церкви Архангела Михаила, являющихся частью Александро-Невской лавры. Об этом сообщил « Петроград ».

Здание, построенное в 1845–1847 годах по проектам архитекторов А. П. Гемилиана и К. И. Брандта, представляет собой объект культурного наследия и находится на Октябрьской набережной. Строение является частью Киновии — монастырского общежития лавры. Изначально оно предназначалось для проживания монахов.

Согласно документам, реставрационные работы должны быть завершены к 15 октября 2028 года.