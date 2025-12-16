ГАТИ объявила о досрочном завершении реставрации дома Гансена в Петербурге

В Санкт-Петербурге успешно и досрочно завершились реставрационные работы в доме Гансена, расположенном на пересечении Малой Конюшенной улицы и Невского проспекта. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Несмотря на акты вандализма, которые произошли летом и повредили строительные леса, специалистам удалось завершить реставрацию раньше запланированного времени. Инициатором работ выступил собственник здания после требования комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Хотя ордер на проведение работ действителен до мая 2026 года, строительные леса уже демонтированы и вывезены. Конфликт между собственником и арендатором был урегулирован, и дом Гансена теперь предстает в обновленном виде.