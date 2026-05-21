Гастрономический фестиваль пройдет 30 и 31 мая в Оренбурге

Гастрономический фестиваль «Вкусы Оренбуржья» и ярмарка местных брендов «Мой бизнес. Сделано в Оренбуржье» пройдут на площади имени Ленина в Оренбурге 30 и 31 мая. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Уже с 22 мая кафе и рестораны предложат специальное меню, вдохновленное Оренбуржьем и знаменитыми личностями, связанными с регионом. Среди авторских сетов — хусаиновский курник, паштет из дичи с зелеными яблоками, соленым арбузом и бородинскими гренками, а также оренбургский судак с черной икрой.

Шеф-повара предложат свое видение степной кухни, включая аксаковский салат из яиц с тыквой и смаженину из баранины. Кроме того, гостей ждет развлекательная программа.