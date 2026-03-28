Гастрономический фестиваль к открытию галереи пройдет в Перми

В Перми 16 ресторанов, кафе и баров объединились, чтобы отпраздновать долгожданное открытие художественной галереи. Подробности сообщил сайт properm.ru .

В рамках гастрономического фестиваля, который продлится до 12 апреля, в заведениях города посетителям предложат специальное меню, вдохновленное музейными коллекциями.

Через блюда и напитки организаторы расскажут о смыслах, заложенных в галерее, о пермской культуре и истории. Это первый в России гастрономический фестиваль, посвященный музейному пространству.