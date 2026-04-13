Гастроли МХТ имени Чехова с Хабенским стартовали в Петербурге

В Санкт-Петербурге начался основной блок гастролей МХТ имени Чехова. Художественный руководитель театра Константин Хабенский рассказал о привезенных постановках, которые пройдут на трех площадках и четырех сценах: в БКЗ, БДТ, а также на Основной и Новой сценах Александринского театра. Его слова привел сайт Piter.TV .

МХТ представил свои самые востребованные спектакли, среди которых «Жил. Был. Дом.» в постановке Константина Хабенского и Александра Цыпкина. Хабенский признался, что на идею спектакля его натолкнула картина «Последний день Помпеи». Он решил сделать современную и более оптимистичную версию и поделился этой мыслью с Цыпкиным. Так появилась «народная сказка для взрослых», где герои — не только люди, но и животные. Сам Хабенский играет роль Старого Попугая.

«Мы в такой сказочной форме, легкой, где, мне кажется, по праву актеры, которые играют животный мир, они в более выгодных условиях, потому что они могут позволить себе в этой истории все, говорим о том, что не надо откладывать на завтрашний день, надо сегодня говорить те слова и делать те поступки, которые принесут счастье людям, находящимся рядом с вами», — отметил Константин Хабенский, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова.

Также состоится премьера спектакля «Кабала святош» Юрия Квятковского по пьесе Михаила Булгакова в творческом переосмыслении Михаила Дегтярева. Константин Хабенский выйдет на сцену в главной роли Мольера, перенимая эстафету у Олега Ефремова и Олега Табакова. Однако худрук не уверен, что его роль главная.

«Кабала святош» станет финалом Больших гастролей МХТ имени А. П. Чехова в Петербурге. В это же время труппы БДТ и Александринского театра отправятся с обменными гастролями в Москву.