Гала-ужин музыкальной премии «Виктория» состоялся в Москве

Гала-ужин Российской музыкальной национальной премии «Виктория» состоялся 16 октября в Москве. В нем приняли участие около 300 артистов, продюсеров и музыкальных критиков.

«Цель была следующая: попробовать создать в России премию, которая была бы объективной, оценивала бы реальные достижения артистов, клипмейкеров, авторов и композиторов», — рассказал ее основатель Юрий Костин.

В шорт-листе премии, которую называют российской «Грэмми», 13 номинаций. Ключевым моментом вечера стала жеребьевка, определившая шестерых членов счетной комиссии. Они будут отвечать за контрольные голоса и подведение итогов.

«Это огромное культурное событие в жизни нашего города, в жизни нашей страны. Это помогает развиваться и песенному искусству, и искусству вообще», — заявил заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский.

Премию учредили в 2015 году Костин, предприниматель и поэт-песенник Михаил Гуцериев и композитор Игорь Крутой. Ежегодно они награждают лучших представителей отрасли. Имена победителей объявят на торжественной церемонии 1 марта в концертном зале «Live Арена».