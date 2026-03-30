Гала-концерт для начинающих и опытных артистов прошел в Москве
Гала-концерт «Топсцена» прошел в Москве. На одну сцену вышли как юные таланты, так и главные звезды нынешней отечественной музыкальной индустрии.
Современная хореография, световое шоу и живой звук позволили создать не просто концерт, а настоящий перформанс. Вместе с юными артистами, лауреатами фестивального движения «Созвездие детских талантов», выступили Алсу, Доминик Джокер, Татьяна Куртукова и другие известные исполнители.
Главная цель мероприятия — поддержать начинающих исполнителей и создать пространство, где раскрыться может каждый. Чтобы выступить, ребята по нескольку месяцев репетировали свои номера.
«Это такой опыт для них — когда они понимают, что выступают со звездой, они учат песни, учат танцы, стараются. И они так раскрываются», — рассказала организатор концерта Марина Зурабова.
Реакция публики дала им понять: у них все получилось.