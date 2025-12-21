Фотовыставка о Дальнем Востоке откроется в Самаре

В Доме журналиста на улице Самарской начнет работу фотовыставка «Дальний Восток. Там, где начинается день» (0+). Автором снимков стала самарская фотопутешественница и член Фотообъединения областного отделения Союза журналистов России Наталия Шинкевич. Об этом сообщил сайт «Сова» .

На выставке будет представлено более 30 работ в жанрах «пейзаж» и «анималистика». Посетители увидят кадры, сделанные во время путешествий по Камчатке, Сахалину, северным Курилам (Шикотан, Кунашир, Итуруп) и Приморью в разные сезоны.

«Дальний Восток — регион, объединяющий 11 субъектов России. Климатически сложный регион, да и находится он в зоне "огненного кольца" планеты. Негусто населенный край, где природа не тронута человеческой деятельностью. Красивейший край!» — отметила автор.

Выставка будет открыта до 31 января 2026 года. Вход свободный.