Фотовыставка «Мост в Китай» открылась в Линейном парке Петербурга
В Линейном парке между Первым и Третьим Смоленскими мостами открылась фотовыставка «Мост в Китай». Автор работ — журналист газеты «Петербургский дневник» Дмитрий Сермяжко.
Экспозиция включает более 40 снимков, отражающих культуру и быт четырех крупных городов Китая: Шанхая, Гуанчжоу, Иу и Ханчжоу.
Генеральный консул Китайской Народной Республики Ло Чжаньхуэй отметил мастерство журналистов, сумевших уловить тонкие нюансы жизни китайцев.
Расположение выставки в Линейном парке не случайно. В Василеостровском районе проживает около пяти тысяч граждан Китая.
