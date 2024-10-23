Форум «Культура. Традиции. Наследие» стартует в Москве 8 ноября

Первый ежегодный форум «Культура. Традиции. Наследие» откроется в столице 8 ноября. Подмосковье представит на выставке фарфор из Ликино-Дулева и Вербилок, елочные игрушки из Клина, росписи из Жостова и Гжели и многие другие промыслы.

На мероприятии обсудят роль народных промыслов как основы формирования культурного кода страны. Формат предусматривает деловую программу и выставку, в том числе показ коллекции одежды выпускников и модельеров Высшей школы народных искусств.

Председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина назвала русскую культуру важной частью национальной идеи, объединяющей страну.

«Культурное наследие России велико, и особое место в нем занимают народные художественные промыслы. Сегодня особенно важно не просто сохранить предметы этого искусства в качестве музейных экспонатов, но и сберечь мастерство авторов, обеспечить преемственность профессии и подарить уникальным изделиям новую жизнь», — отметила она.

Московская область покажет на выставке образцы своих знаменитых промыслов — это и фарфор из Ликино-Дулева и Вербилок, новогодние игрушки из Клина, росписи из Жостова и Гжели и многое другое.

«Художественные промыслы — это не просто символ места, где мы родились и выросли, но и важная составляющая культурного кода, которая дает нам уникальную идентичность и объединяющую силу. Народные художественные промыслы сегодня выходят за рамки функции сувенира. Сегодня это входит в нашу жизнь, становится модным и актуальным трендом», — подчеркнула председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова.

Подробности о форуме можно узнать на официальном сайте «Иволги».