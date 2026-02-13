Фонд «Суворов» заявил о планах по реставрации церкви Александра Невского в Новой Ладоге

В Новой Ладоге на Старом канале планируют отреставрировать церковь Александра Невского. За последние 100 лет здание сильно пострадало от времени — от него остался лишь фрагмент алтарного выступа, сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу благотворительного фонда «Суворов».

По информации объединения, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий благословил восстановление храма.

Церковь возвели в 1871 году по проекту губернского архитектора Александра Мусселиуса при тюремном замке. Это было каменное шатровое здание с двухъярусным светлым иконостасом. После Октябрьской революции храм закрыли и перестроили, как и многие другие религиозные сооружения. В разные годы здесь размещались школа для глухонемых, яхт-клуб, мастерские и вечерняя школа.