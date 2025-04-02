Фонд Стругацких отложил возрождение литературной АБС-премии

Директор Фонда братьев Стругацких Сергей Арно в беседе с Национальной Службой Новостей сообщил, что сейчас не время возобновлять Международную литературную премию в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких (АБС-премия), вручение которой было приостановлено с 2024 года.
По его словам, на это есть несколько причин: уход с должности председателя Фонда Андрея Стругацкого — сына Бориса Стругацкого, а также смерть ответственного секретаря АБС-премии Николая Романецкого.
Сергей Арно подчеркнул, что разговоры о возвращении этой премии в данный момент не ведутся. Однако в будущем ее могут возродить.
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