Фонд Стругацких отложил возрождение литературной АБС-премии

Директор Фонда братьев Стругацких Сергей Арно в беседе с Национальной Службой Новостей сообщил, что сейчас не время возобновлять Международную литературную премию в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких (АБС-премия), вручение которой было приостановлено с 2024 года.

По его словам, на это есть несколько причин: уход с должности председателя Фонда Андрея Стругацкого — сына Бориса Стругацкого, а также смерть ответственного секретаря АБС-премии Николая Романецкого.

Сергей Арно подчеркнул, что разговоры о возвращении этой премии в данный момент не ведутся. Однако в будущем ее могут возродить.