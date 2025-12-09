Фонд «Синергия добра» организовал экскурсию в Москву для школьников из Карелии

В программу среди прочего вошли Кремль, Московский зоопарк, цирк, океанариум, ВДНХ и театры.

«Поездка в Москву стала для ребят важным событием, полным вдохновения, новых знаний и ярких впечатлений! Благотворительный фонд „Синергия добра“ продолжает свою миссию, даря детям незабываемые моменты и помогая им раскрыть свой потенциал», — сказали организаторы.

Цель фонда — поддержка детей через творчество, развитие их художественных навыков и личностного роста. Всего с 2023 года в столице побыли ребята из Луганска, Алчевска, Свердловска, Антрацита, Лисичанска и Макеевки. Они посещали Кремль, Третьяковскую галерею, Государственный исторический музей и другие достопримечательности. Также проходили художественные мастер-классы в музее «Новый Иерусалим» и музее-усадьбе «Архангельское» в Подмосковье.