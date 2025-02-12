Филолог Жаринов: способ знакомства детей с искусством зависит от воспитания родителей

Филолог Николай Жаринов в эфире радио Sputnik поделился советами о том, как лучше познакомить детей с миром искусства.

Специалист подчеркнул, что подход должен быть индивидуальным и зависеть от интересов и предпочтений ребенка. Если малыш с ранних лет увлекается книгами и чтение приносит ему радость, то лучше начать с прочтения книги, а затем показать ее экранизацию.

«Это зависит от воспитания родителей. Ребенок, он же еще не самостоятельный элемент, напрямую находится под влиянием родителей и воспитания, которое ему дают», — отметил Жаринов.

Однако, если ребенок не знаком с книгами, то проще будет начать с фильма, заключил филолог.