Филолог Волгин заявил, что русская литература остается в центре мирового внимания

Русская литература по-прежнему находится в центре внимания мировой общественности. Об этом сообщил писатель и историк, доктор филологических наук, почетный профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Волгин в беседе с ИА НСН .

По его словам, произведения русских классиков читают, несмотря на все попытки приглушить интерес.

«В Японии давно проявляют интерес к русской литературе. Сейчас, например, там проводятся конференции по [Федору] Достоевскому, появляются новые литературные переводы», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что в июне конференция по Достоевскому состоится в Аргентине, куда съедутся участники из разных стран.