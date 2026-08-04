Филолог Шушарина рассказала о словах, которые удивляют приезжих в Курганской области

В Курганской области гости часто сталкиваются с местными наречиями, которые редко можно услышать в других регионах. Кандидат филологических наук, доцент кафедры «Русский язык, литература и массовые коммуникации» гуманитарного института КГУ Ирина Шушарина рассказала URA.RU , что некоторые привычные слова в Зауралье имеют другое значение.

Например, «сверток» здесь — это не сверток вещей, а поворот на дороге. «Ограда» для местных жителей — это не забор, а весь двор вокруг дома. А слово «западня» означает не ловушку, а крышку подпола.

Также приезжих удивляют такие местные наречия, как «потуда/потудова», «посюда/посюдова» и «отседа/отседова».