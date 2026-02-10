Филолог Ровинская рассказала, что Пушкин сознательно отказался от жесткого стилистического разделения текстов

Сегодня, 10 февраля, отмечается 189 лет со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина. Член Орфографической комиссии РАН, доцент кафедры русского языка МАрхИ Мария Ровинская поделилась с «Абзацем» мнением о влиянии великого поэта на русский язык.

По словам эксперта, Пушкин заложил основы современного литературного языка и указал путь для его дальнейшего развития. Он отказался от строгих стилистических рамок, характерных для своей эпохи, и упростил язык благодаря коротким и выразительным конструкциям.

«Пушкин сознательно отказался от жесткого стилистического разделения разных текстов», — отметила специалист.

Он также добавила, что Пушкин выработал свой уникальный стиль, который стал понятен людям разных социальных слоев.