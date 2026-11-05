Филолог Микалефф допустила появление слова «могнуть» в словарях сленга

Слово «могнуть» способно войти в словари молодежного сленга или неологизмов, но до академических справочников оно пока недотягивает. Об этом сайту «Абзац» сообщила кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Лариса Микалефф.

Она пояснила, что для включения в академические словари термин должен получить широкое распространение и устойчиво использоваться на протяжении определенного времени. Хотя интернет-сленг активно пополняется заимствованиями, лишь малая часть из них становится частью литературного языка.

По оценке филолога, слово может стать популярным среди молодежи и пользователей соцсетей, однако говорить о его закреплении в повседневной речи всего населения преждевременно. Глагол «могнуть» связан с английским понятием mogging и обозначает попытку затмить либо превзойти кого-либо.