Профессор МГУТУ, доктор филологических наук Наталия Котовчихина в интервью ИА НСН сообщила, что Михаил Шолохов пользовался таким уважением, что его мнение помогло продвинуться американскому писателю Эрнесту Хемингуэю.

«Михаил Александрович вложил свою душу, чтобы продвинуть роман Хемингуэя "По ком звонит колокол". Казалось бы, зарубежный писатель, далекий от мира Шолохова. Но Шолохов знал литературу блестяще, и литераторы во всем мире его знали», — отметила филолог.

Михаил Александрович Шолохов, родившийся 24 мая 1905 года, известен своими произведениями, такими как «Судьба человека», «Тихий Дон» и «Они сражались за Родину». В 1965 году он был удостоен Нобелевской премии по литературе. Котовчихина отметила, что Шолохов использовал свой авторитет для поддержки коллег.