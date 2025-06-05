Фильм «Терминатор 2: Судный день» вернется в российские кинотеатры

С 14 августа в России стартует повторный показ культового фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день», премьера которого состоялась в 1991 году. Зрители увидят картину в театральной версии с восстановлением в 4К. Об этом сообщила Национальная Служба Новостей со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Иноекино».

Список городов, где пройдут сеансы, будет объявлен ближе к дате премьеры. В главных ролях снялись Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг и Роберт Патрик.

«"Терминатор 2" оказал значительное влияние на современное кино и остается одним из величайших сиквелов в истории», — отмечается в сообщении.

Ранее Шварценеггер заявил, что франшиза «Терминатор» еще не завершена, но ему она надоела, и он не намерен к ней возвращаться.