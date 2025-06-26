Фильм «Ровесник» Кудрявцева вышел в прокат в России

В российский прокат поступил полнометражный дебютный фильм «Ровесник», созданный режиссером и сценаристом Федором Кудрявцевым. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу съемочной группы.

Сюжет фильма сосредоточен на герое Грише, узнавшем, что его настоящий отец исчез до его рождения. Персонаж отправляется в путешествие, стремясь побольше узнать о родственнике. Фильм выполнен в жанре псевдодокументалистики, снятой от первого лица, где Гриша берет интервью у людей, вспоминающих пропавших близких, а также размышляет о жизни и времени.

Режиссер использовал многообразие современных цифровых техник, включая короткие видеоролики, мемы, Stories, записи с экранов компьютеров и графику Deepfake.