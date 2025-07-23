Фильм о пермском ученом Чагине завоевал международную награду

Документальная лента «Хранитель времени. Чагин», рассказывающая о жизни и достижениях пермского ученого Георгия Чагина, получила признание на международном кинофестивале «Крылатый барс». Об этом сообщило Ura.ru .

Режиссер Анна Отмахова создала картину, которая была признана лучшей в номинации «Документальный фильм».

Георгий Чагин, известный историк, краевед и этнограф, работал в Пермском классическом университете и был лауреатом Строгановской премии. Его статьи, переведенные на многие языки, включены в Большую Российскую энциклопедию, добавил RT.