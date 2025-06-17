Документальная картина «Аврора. История кинотеатра», созданная журналистами «Петербургского дневника», будет представлена на открытии Международного телекинофорума «Новая реальность — 2025». Премьера запланирована на 16 июня в Культурном центре «Рекорд» в Нижнем Новгороде, написала газета «Петербургский дневник» .

Лента, посвященная 110-летию знаменитого кинотеатра «Аврора», освещает его богатую и сложную историю. За более чем 100 лет своего существования кинотеатр пережил множество исторических событий: смену эпох и названий, две революции, Великую Отечественную войну и блокаду, распад СССР. Однако он по-прежнему остается одним из важнейших культурных символов Санкт-Петербурга.

Автором идеи выступил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов, а режиссером стал Евгений Попов. В фильме удалось гармонично соединить уникальные архивные кадры, творческое наследие кинотеатра и современное видение кинопроцесса. Среди участников картины — Виктор Сухоруков, Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Илья Носков и Сергей Сельянов.