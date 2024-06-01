Фильм «Мой любимый чемпион» показали в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в Москве

В Москве на ВДНХ в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» презентовали фильм «Мой любимый чемпион». Предпоказ приурочили ко Дню защиты детей.

Сюжет разворачивается вокруг тринадцатилетней Саши и ее коня по кличке Джонатан. Отец девочки решил продать животное, так как содержать Джоника стало дорого. Ребенок готов пойти на все, чтобы любимый питомец остался в семье. Главные герои преодолеют непростой путь, который приведет их к новым открытиям и большим победам.

После премьеры создатели картины провели встречу со зрителями. Самые активные получили билеты в кино. На показе было много гостей, в том числе, представители Министерства культуры, Минспорта и сотрудники Центра спортподготовки сборных команд России, а также Федерация конного спорта.

Первый советник президента Федерации конного спорта России Максим Кретов пояснил, что хотел с помощью фильма напомнить обществу о таких ценностях, как верность, дружба, искренность, любовь, уважение и терпение.