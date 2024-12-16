Филиппинский певец Марселито Помой: число любителей классической музыки сокращается с каждым годом

Сегодня классическая музыка переживает крайне сложный период. Ее аудитория с каждым годом становится все меньше. Об этом заявил филиппинский певец Марселито Помой в интервью Национальной Службе Новостей.
«Классическая музыка сегодня переживает сложные времена. Ее аудитория с каждым годом сокращается, ведь поколения, привыкшие ценить чистую классику, постепенно уходят», — сказал исполнитель на праздничном концерте «Хрустальная симфония».
Помой отметил, что мостом между классической музыкой и молодежью может стать жанр кроссовер, сочетающий элементы академической и поп-музыки. Сейчас этот музыкальный стиль активно набирает популярность.
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