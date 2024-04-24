Филипп Янковский похвалил талант Никиты Кологривого | 360°

Культура 24 апреля 2024, 19:12 Филипп Янковский похвалил талант Никиты Кологривого Актер Янковский выразил поддержку коллеге Кологривому и похвалил его талант Pavel Kashaev / Global Look Press

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Актер Филипп Янковский выразил поддержку своему молодому коллеге Никите Кологривому и похвалил талант артиста. Его слова передала «Газета.Ru».

Кологривый в последнее время неоднократно привлекал внимание общественности вызывающими выходками. В марте он устроил пьяный дебош в новосибирском баре и даже попал за это в спецприемник.

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Однако Янковский сказал, что не хочет шутить над молодым коллегой. Он назвал Кологривого талантливым актером и выразил надежду на то, что тот научится лучше справляться с собой.

«Надеюсь, что он успокоится, он хороший парень и хороший артист. Поэтому надеюсь, что скоро он все это пройдет. Я ему желаю здоровья в первую очередь. Чтобы он талант продолжал развивать. Как артист он действительно хороший», — высказался Янковский.

Талант Кологривого признают и режиссеры. Недавно начались съемки романтической комедии «Любовь зла», где звезде «Слова пацана» досталась главная роль.