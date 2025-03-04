Фестивальный сезон в Пермском крае начнется в апреле

В Пермском крае появился календарь мероприятий на следующий год в рамках культурно-туристического проекта «59 фестивалей 59 региона». Об этом написало ИА Ura.ru .

Организаторы — Пермский дом народного творчества «Губерния» — подготовили отдельную линейку событий, посвященных коми-пермяцким праздникам в честь столетия образования Коми-Пермяцкого округа, рассказал RT.

Жители и гости региона смогут начать фестивальный сезон уже в апреле. В селе Архангельское 20 апреля состоится Ыджыт лун — так называют Пасху в культуре коми-пермяков. Посетителей ждут народные гулянья, угощения и театральное представление.