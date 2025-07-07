Фестиваль «Улицы культуры» в Оренбурге собрал любителей музыки и искусства

Оренбург провел третий фестиваль «Улицы культуры», главной темой которого стала музыка. Трехдневную программу фестиваля составляли концерты известных музыкантов, лекции и мастер-классы. Мероприятия привлекли тысячи зрителей, сообщил сайт 56orb.ru.
Площадками фестиваля стали выставочный комплекс «Салют, Победа!», библиотека имени Крупской и музейный дворик «Эссен». Для гостей выступил скрипач-виртуоз Михаил Рукинов, петербургские джазмены Вова Чё Морале & Sweet Hot Jazz Band, а также сибирские артисты.
Мероприятие прошло благодаря социальной инициативе «Родные города» компании «Газпром нефть». Фестиваль продолжает развивать культурную среду региона и дарит жителям яркие эмоции.
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