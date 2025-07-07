Фестиваль уличных театров «оживил» воды Карповки в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялось яркое событие — фестиваль уличных театров «На Карповке», который запомнился не только своей насыщенной программой, но и оригинальным форматом проведения. Артисты из 25 коллективов прошли на лодках по реке Карповка, демонстрируя свои таланты, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Фестиваль собрал около двухсот артистов из Северной столицы, Ленинградской области и других городов России, включая Нижний и Великий Новгород, Тулу, Ижевск, Самару и Москву. Для многих из них выступление на Карповке стало дебютом. Дождь не смог помешать мероприятию, и зрители, заполнившие места под открытым небом, с интересом следили за каждым номером

При поддержке комитета по молодежной политике фестиваль состоялся уже в пятый раз. В этом году темой выбрали космос, но артисты могли представить любой репертуар. На протяжении более чем пяти часов тематические площадки предлагали зрителям лучшие спектакли и обмен опытом между участниками.