Фестиваль скоростей «Русские крылья» пройдет в нижегородском Чкаловске

В Чкаловске Нижегородской области пройдет XI фестиваль скоростей «Русские крылья» 9 августа. Мероприятие организует администрация города при поддержке правительства региона и Президентского фонда культурных инициатив, сообщил сайт «Время Н».
Площадками фестиваля станут музейный квартал «Русские крылья», городской пляж «ТоЧКа» и пристань Чкаловска. Среди почетных гостей — легендарный летчик Валерий Чкалов, герой СССР Георгий Байдуков и конструктор Ростислав Алексеев.
В программе заявлены авиашоу «Высший пилотаж» от пилотов аэродрома Первушино, шоу флайдбордистов и выступление артистов национального проекта Олега Газманова «Родники». Хедлайнер фестиваля — Джанго (Алексей Поддубный) с концертной программой «Чтобы победить».
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