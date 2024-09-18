Фестиваль русских зарубежных театров «Театральная осень» проведут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде проведут фестиваль русских зарубежных театров «Театральная осень». Мероприятие, посвященное 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, запланировано на 20–26 сентября, написало ИА «Время Н».
Как уточнили в министерстве культуры Нижегородской области, на сцене Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького представят свои спектакли коллективы из Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и других стран.
В четверг, 19 сентября, в музее-заповеднике А. С. Пушкина в Болдине пройдет Международная театральная конференция «Русские театры зарубежья к юбилею А. С. Пушкина».
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