Фестиваль «Ромашковый луг» объединит семьи в Арзамасе 11 июля

Семейный фестиваль «Ромашковый луг», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, пройдет в Арзамасе 11 июля. Мероприятие организуют АНО «Институт демографического развития» при поддержке местной администрации и министерства социального развития и семейной политики Нижегородской области, сообщил сайт pravda-nn.ru .

Фестиваль направлен на укрепление семейных традиций и развитие семейного досуга в рамках национального проекта «Семья». Министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых отметил, что такие мероприятия помогают объединять семьи и укреплять общенациональные ценности.

В программе фестиваля запланированы выступления творческих коллективов Арзамаса, семейные конкурсы и викторины, азотное шоу, шоу гигантских мыльных пузырей, детский танцевальный батл и другие активности. Пары, которые более 25 лет в браке, получат медали «За любовь и верность», а молодоженов отдельно поздравят.

Для самых маленьких участников подготовили конкурсы «Забег карапузов» и «Лучший костюм грудничка», станции аквагрима, тематические мастер-классы и развлекательную программу от скоморохов-аниматоров. Также откроется выставка-ярмарка изделий местных мастеров.

Вход на фестиваль свободный. С подробной программой можно ознакомиться на сайте АНО «Институт демографического развития». Организаторы могут скорректировать расписание мероприятий.