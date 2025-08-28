Фестиваль «Ночь света» в музее-заповеднике «Гатчина» представит более 40 световых работ

В четверг, 28 августа, в музее-заповеднике «Гатчина» откроется международный фестиваль «Ночь света». В этом году посетители увидят свыше 40 световых инсталляций, включая архитектурный мэппинг и интерактивные проекты. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

По всему парку установили 30 проекторных вышек, над шоу работают более ста инженеров и видеографов. Одна из ключевых инсталляций — воздушная гавань в Нижнем Голландском саду, созданная медиа-художником из Сергиева Посада Иваном Ганиным.

«Проблематично, если будет туман. Дождь не такая большая проблема для луча, если это не совсем проливной-проливной дождь», — рассказал видеоинженер Алексей Дмитриев.

«Каждый год фестиваль преподносит сюрпризы. И не только с точки зрения художников, но иногда и природа нам подыгрывает и добавляет каких-то контекстов», — отметила директор фестиваля Ольга Аршанская.

Организаторы подготовили маршрут по всему парку, который займет около четырех часов. Для удобства запустят дополнительные ночные электрички.