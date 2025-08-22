Фестиваль «Ночь света» подготовил для гостей и жителей Петербурга впечатляющие световые инсталляции

На предстоящей неделе жителей и гостей Санкт-Петербурга ожидает ряд интересных культурных мероприятий. О них рассказала газета «Петербургский дневник» со ссылкой на портал «Культура Петербурга».

Экологический фестиваль «КронФест-2025» объединит различные виды искусства — музыку, живопись, скульптуру и фотографию. Цель фестиваля — привлечь внимание к вопросам экологии. Событие пройдет 23 августа с 11:00 до 18:00 в сквере Желобовского и выставочных залах Музея истории Кронштадта.

Любителей истории заинтересует реконструкция «Звук баталий и викторий». Реконструкторы представят костюмы, снаряжение и вооружение российской армии XVIII века. Мероприятие состоится 23 августа в 16:00 в Шереметевском саду.

Фестиваль «Ночь света» предложит зрителям впечатляющие световые инсталляции и архитектурные мэппинги. Событие пройдет 28–30 августа в ГМЗ «Гатчина».

Семьи с детьми приглашаются на премьеру мультфильма «Доктор Динозавров». Анимационная лента о приключениях школьника Фила Динозаврова стартует в кинотеатрах города с 28 августа.