Фестиваль национальных культур «Сеймовская братина» пройдет в Нижегородской области

В поселке Ильиногорск Володарского муниципального округа 2 ноября пройдет фестиваль национальных культур «Сеймовская братина». Мероприятие приурочено ко Дню народного единства и состоится в местном Доме культуры, сообщил сайт pravda-nn.ru .

Участниками фестиваля станут представители национальных объединений, самодеятельные фольклорно-этнографические коллективы, мастера декоративно-прикладного творчества из различных регионов России.

На трех площадках фестиваля — «Национальное подворье», «Национальный колорит» и «Национальное творчество» — будут представлены предметы быта, национальные костюмы, изделия народных умельцев, а также пройдут выступления фольклорных коллективов, мастер-классы и дегустации блюд национальной кухни.