Фестиваль национального костюма пройдет в рамках «Пеледыш пайрем» в Йошкар-Оле

В Йошкар-Оле 28 июня пройдет праздник «Пеледыш пайрем», в рамках которого состоится фестиваль национального костюма «Красота марийской вышивки». На площадке фестиваля будут представлены марийские костюмы, отражающие особенности различных этнографических групп народа мари, написало ИА МариМедиа .

Участниками мероприятия станут коллективы художественных мастерских, кружков и студий декоративно-прикладного творчества, мастера народных ремесел, педагоги и студенты. В рамках фестиваля пройдут конкурсы по различным категориям, включая современную праздничную и деловую одежду, сценические костюмы и детские национальные костюмы.

Фестиваль пройдет на Аллее здоровья в 10:00 утра. Мероприятие даст возможность широкой аудитории познакомиться с традиционной одеждой и элементами декора, присущими культуре народа мари.