Фестиваль национального костюма пройдет в рамках «Пеледыш пайрем» в Йошкар-Оле

В Йошкар-Оле 28 июня пройдет праздник «Пеледыш пайрем», в рамках которого состоится фестиваль национального костюма «Красота марийской вышивки». На площадке фестиваля будут представлены марийские костюмы, отражающие особенности различных этнографических групп народа мари, написало ИА МариМедиа.
Участниками мероприятия станут коллективы художественных мастерских, кружков и студий декоративно-прикладного творчества, мастера народных ремесел, педагоги и студенты. В рамках фестиваля пройдут конкурсы по различным категориям, включая современную праздничную и деловую одежду, сценические костюмы и детские национальные костюмы.
Фестиваль пройдет на Аллее здоровья в 10:00 утра. Мероприятие даст возможность широкой аудитории познакомиться с традиционной одеждой и элементами декора, присущими культуре народа мари.
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